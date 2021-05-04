Меню
Селена 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Селена
Селена Сезоны Сезон 2

Selena: The Series 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 5 часов 42 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Селена»

Во 2 сезоне сериала «Селена» действие по-прежнему разворачивается вокруг мексикано-американской певицы по имени Селена. На своем пути к всемирной славе девушка проходит через множество всевозможных испытаний: она сталкивается с тяжелыми проблемами в отношениях с семьей и непониманием со стороны любимых мужчин. Тем не менее главная героиня не отчаивается и продолжает идти вперед, навстречу своей главной мечте. В новых сериях Селена знакомится в самой Вероникой Кастро, переживает из-за длительного расставания с любимым человеком, а также готовится к выпуску дебютного альбома на английском языке.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Список серий сериала Селена
Сезон 1
Сезон 2
Como la Flor
Сезон 2 Серия 1
4 мая 2021
Войди в мой мир Enter My World
Сезон 2 Серия 2
4 мая 2021
Звонок The Call
Сезон 2 Серия 3
4 мая 2021
Крошечные пузырьки Itty Bitty Bubbles
Сезон 2 Серия 4
4 мая 2021
О нет Oh No
Сезон 2 Серия 5
4 мая 2021
Lo más bello
Сезон 2 Серия 6
4 мая 2021
Si una vez
Сезон 2 Серия 7
4 мая 2021
Астродом Astrodome
Сезон 2 Серия 8
4 мая 2021
Когда весь мир спит When All the World Is Sleeping
Сезон 2 Серия 9
4 мая 2021
График выхода всех сериалов
