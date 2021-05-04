Во 2 сезоне сериала «Селена» действие по-прежнему разворачивается вокруг мексикано-американской певицы по имени Селена. На своем пути к всемирной славе девушка проходит через множество всевозможных испытаний: она сталкивается с тяжелыми проблемами в отношениях с семьей и непониманием со стороны любимых мужчин. Тем не менее главная героиня не отчаивается и продолжает идти вперед, навстречу своей главной мечте. В новых сериях Селена знакомится в самой Вероникой Кастро, переживает из-за длительного расставания с любимым человеком, а также готовится к выпуску дебютного альбома на английском языке.