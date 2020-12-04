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Киноафиша Сериалы Селена
Селена (2020 - …) Selena: The Series 12+
Год выпуска 2020
Страна Мексика/США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 38 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 11 часов 24 минуты
О чем сериал

«Селена» — многосерийная биографическая драма с элементами мюзикла. В центре сюжета — история жизни и становления певицы Селены. Создатели показывают детство будущей артистки, ее сложную юность и тернистый путь к мировой славе. В какой-то момент главной героине пришлось сделать самый сложный выбор, который позволяет ей навсегда остаться с тем, что она любит больше всего — музыкой. Отдельное внимание уделено отношениям Селены и ее семьи, которая так же, как и она, стремилась удержаться в зените творческой славы.

Селена - трейлер сериала
Селена
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сейди Лопес Marcella Quintanilla
Кристиан Серратос Selena Quintanilla
Пол Родригес мл.
Гэбриел Чаварриа
Гэбриел Чаварриа A.B. Quintanilla
Луис Бордонада
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Селена - Сезон 1 / Part 1 Сезон 1 / Part 1
2020, 9 эпизодов
 
Селена - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 9 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Селена
Кадры из сериала
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