«Селена» — многосерийная биографическая драма с элементами мюзикла. В центре сюжета — история жизни и становления певицы Селены. Создатели показывают детство будущей артистки, ее сложную юность и тернистый путь к мировой славе. В какой-то момент главной героине пришлось сделать самый сложный выбор, который позволяет ей навсегда остаться с тем, что она любит больше всего — музыкой. Отдельное внимание уделено отношениям Селены и ее семьи, которая так же, как и она, стремилась удержаться в зените творческой славы.