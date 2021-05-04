Во 2 сезоне 4 серии сериала «Селена» главная героиня занимается новой песней и ужасно переживает из-за альбома, который будет полностью записан на английском языке. Параллельно Сюзетта готовится к свадьбе, а Йоланда пытается помочь в бизнесе.
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