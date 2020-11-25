В 1 сезоне 4 серии сериала «Секс, инста, экзамены» старшеклассницу Сашу отправляют на консультацию к психологу, но на самом деле она ни с кем не хочет общаться. Она хочет проводить больше времени со своим парнем, но, кажется, тот слишком занят...