В 1 сезоне 2 серии сериала «Секс, инста, измены» некто сливает компрометирующие данные о Саше. По школе тут же разлетается море грязных слухов. В это же время Ханна пытается реализовать свою стратегию по спасению планеты от гибели.
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