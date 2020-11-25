В 1 сезоне 1 серии сериала «Секс, инста, экзамены» все одиннадцатиклассники готовятся к будущим выборам президента школы. Для большинства из них — все это скука смертная. Однако местная звезда Саша очень надеется получить заветное место лидера...
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