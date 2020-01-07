В 6 сезоне 9 серии сериала «Шиттс Крик», только что расставшись с Тедом, Алексис внезапно заводит отношения с очень взрослым мужчиной. Джону же оказывается не по душе выбор дочери. А Патрик уговаривает Дэвида взять Джоселин на работу в магазин.
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