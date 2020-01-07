Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гремлины: Хранители леса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Шиттс Крик Сезоны Сезон 6 Серия 9

Шиттс Крик 2015 - 2020 9 серия 6 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Шиттс Крик»
Дымовые сигналы
Сезон 6 / Серия 1 7 января 2020
Инцидент
Сезон 6 / Серия 2 14 января 2020
Собеседование
Сезон 6 / Серия 3 21 января 2020
Подружка невесты
Сезон 6 / Серия 4 28 января 2020
Премьера «Ворон»
Сезон 6 / Серия 5 4 февраля 2020
Сводник
Сезон 6 / Серия 6 11 февраля 2020
Мойра Розе
Сезон 6 / Серия 7 18 февраля 2020
Президентский люкс
Сезон 6 / Серия 8 25 февраля 2020
Интрижка
Сезон 6 / Серия 9 3 марта 2020
Рассвет, закат
Сезон 6 / Серия 10 10 марта 2020
Мальчишник
Сезон 6 / Серия 11 17 марта 2020
Питч
Сезон 6 / Серия 12 24 марта 2020
Начинай распространять новости
Сезон 6 / Серия 13 31 марта 2020
Счастливый конец
Сезон 6 / Серия 14 7 апреля 2020
О чем cерия

В 6 сезоне 9 серии сериала «Шиттс Крик», только что расставшись с Тедом, Алексис внезапно заводит отношения с очень взрослым мужчиной. Джону же оказывается не по душе выбор дочери. А Патрик уговаривает Дэвида взять Джоселин на работу в магазин.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мизантроп
Мизантроп 1 комментарий
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 190 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 21 комментарий
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App