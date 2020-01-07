В 6 сезоне 6 серии сериала «Шиттс Крик» Роланд и Джонни решают приодеть и вывести Боба в свет, чтобы он отвлекся от своих страданий по Гвен. А благодаря случайному инциденту с воронами, Алексис и Мойра становятся очень популярными, как и сам фильм.
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail