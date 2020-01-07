В 6 сезоне 6 серии сериала «Шиттс Крик» Роланд и Джонни решают приодеть и вывести Боба в свет, чтобы он отвлекся от своих страданий по Гвен. А благодаря случайному инциденту с воронами, Алексис и Мойра становятся очень популярными, как и сам фильм.