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Киноафиша Сериалы Шиттс Крик Сезоны Сезон 5 Серия 4

Шиттс Крик 2015 - 2020 4 серия 5 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Шиттс Крик»
Обращение в ворону
Сезон 5 / Серия 1 8 января 2019
Любовные письма
Сезон 5 / Серия 2 15 января 2019
Засада
Сезон 5 / Серия 3 22 января 2019
Платье
Сезон 5 / Серия 4 29 января 2019
Новоселье
Сезон 5 / Серия 5 5 февраля 2019
Зажигаем!
Сезон 5 / Серия 6 12 февраля 2019
Шепот желанного
Сезон 5 / Серия 7 19 февраля 2019
Премия
Сезон 5 / Серия 8 26 февраля 2019
Минимально жизнеспособный продукт
Сезон 5 / Серия 9 5 марта 2019
Помеха в пути
Сезон 5 / Серия 10 12 марта 2019
Встреча с родителями
Сезон 5 / Серия 11 19 марта 2019
Прожарка
Сезон 5 / Серия 12 26 марта 2019
Прогулка
Сезон 5 / Серия 13 2 апреля 2019
Жизнь – это кабаре
Сезон 5 / Серия 14 9 апреля 2019
О чем cерия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Шиттс Крик» Стиви едет в соседний город в надежде пересечься с Эмиром, а Дэвид невольно составляет ей компанию. Мойра покупает себе дорогостоящее платье, и теперь Джонни не может оплатить ремонт водонагревателя в мотеле.

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