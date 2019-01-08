В 5 сезоне 4 серии сериала «Шиттс Крик» Стиви едет в соседний город в надежде пересечься с Эмиром, а Дэвид невольно составляет ей компанию. Мойра покупает себе дорогостоящее платье, и теперь Джонни не может оплатить ремонт водонагревателя в мотеле.
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