В 5 сезоне 4 серии сериала «Шиттс Крик» Стиви едет в соседний город в надежде пересечься с Эмиром, а Дэвид невольно составляет ей компанию. Мойра покупает себе дорогостоящее платье, и теперь Джонни не может оплатить ремонт водонагревателя в мотеле.