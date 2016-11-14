В 3 сезоне 33 серии сериала «СашаТаня» герои получили уникальную возможность самолично подобрать людей, с которыми пара будет жить в будущем. Конечно же, не в одной квартире, но по соседству. Порой они могут стать самыми важными людьми в жизни.
Related video
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail