В 3 сезоне 1 серии сериала «СашаТаня» молодая жена Таня упорно недовольна мягкостью своего мужа. Почему Саша такой послушный и добрый? Она хочет увидеть в нем взрослого мужика! В стремлении понравиться жене Саша думает сделать себе татуировку...
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