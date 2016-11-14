В 3 сезоне 12 серии сериала «СашаТаня» приятель Саши, Альберт, снова напоминает о себе. На этот раз он снова впутывается в какие-то темные делишки, которые не несут за собой никаких приятных последствий. А сказывается все, как обычно, на Сергееве.