Во 2 сезоне 9 серии сериала «СашаТаня» главный герой все больше сближается со своим боссом. В какой-то момент начальник окончательно добреет и приглашает его вместе с женой к себе в гости. Во время визита Саша случайно заглядывает в его компьютер...
Related video
Доярка из Хацапетовки годится избраннику в матери: на них даже смотреть неловко
Тест: в чем выражается ваша любовь?
Астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака: не стоит им верить
Гузееву оставили без работы: фрик-невеста из шоу «Давай поженимся!» отличилась
Вопреки слухам: обомлеете, узнав правду о родстве Пушкиных из «Женских историй»
В «Джентльменах удачи» показали особое тату: говорит о Доценте больше, чем сшитое дело
Эта советская актриса произвела фурор в Голливуде: у нас никто не считает умницей и красавицей
Приходится сниматься бесплатно: Серебрякову не оставили выбора
Не прошел испытание славой: куда пропал Горонок из фильма «Все будет хорошо»
«Снято в студии»: сделано заявление об обмане Пересильд в «Вызове»
Вот чем Сагаловой насолили остальные Букины, от которых она уже давно отреклась
Еще одна актриса умерла: разбитый горем Певцов сообщил о своей потере
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail