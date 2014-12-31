Во 2 сезоне 12 серии сериала «СашаТаня» Ева серьезно переживает за здоровье Сильвестра и отправляет его по врачам. Тому это, конечно, не по душе, но он не сопротивляется. И все же как сдавать анализы после бурной вечеринки с немецкими коллегами?