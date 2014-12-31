Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свидетель" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы СашаТаня Сезоны Сезон 2 Серия 12

СашаТаня 2013 12 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «СашаТаня»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 12 января 2015
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 13 января 2015
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 14 января 2015
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 15 января 2015
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 19 января 2015
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 20 января 2015
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 21 января 2015
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 22 января 2015
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 26 января 2015
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 27 января 2015
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 28 января 2015
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 29 января 2015
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 2 февраля 2015
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 3 февраля 2015
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 4 февраля 2015
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 5 февраля 2015
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 18 мая 2015
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 19 мая 2015
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 20 мая 2015
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 21 мая 2015
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 25 мая 2015
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 26 мая 2015
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 23 27 мая 2015
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 24 28 мая 2015
Эпизод 25
Сезон 2 / Серия 25 1 июня 2015
Эпизод 26
Сезон 2 / Серия 26 2 июня 2015
Эпизод 27
Сезон 2 / Серия 27 3 июня 2015
Эпизод 28
Сезон 2 / Серия 28 4 июня 2015
Эпизод 29
Сезон 2 / Серия 29 8 июня 2015
Эпизод 30
Сезон 2 / Серия 30 9 июня 2015
Эпизод 31
Сезон 2 / Серия 31 10 июня 2015
Эпизод 32
Сезон 2 / Серия 32 24 августа 2015
Эпизод 33
Сезон 2 / Серия 33 25 августа 2015
Эпизод 34
Сезон 2 / Серия 34 26 августа 2015
Эпизод 35
Сезон 2 / Серия 35 27 августа 2015
Эпизод 36
Сезон 2 / Серия 36 31 августа 2015
Эпизод 37
Сезон 2 / Серия 37 1 сентября 2015
Эпизод 38
Сезон 2 / Серия 38 2 сентября 2015
Эпизод 39
Сезон 2 / Серия 39 3 сентября 2015
Эпизод 40
Сезон 2 / Серия 40 31 декабря 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «СашаТаня» Ева серьезно переживает за здоровье Сильвестра и отправляет его по врачам. Тому это, конечно, не по душе, но он не сопротивляется. И все же как сдавать анализы после бурной вечеринки с немецкими коллегами?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь 21 комментарий
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 25 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 35 комментариев
Related video
Эту советскую актрису у нас считают дурнушкой: на Западе от нее в восторге
Лиза и Гарри Галкины скоро примерят форму: что известно о будущем детей Пугачевой
Самый настоящий великан: внешность сына Анны Герман пугает (фото)
Еще одна дочь: Валерия и Пригожин перестали скрывать наследницу
За Дукалиса и Ларина обидно: как на самом деле закончились «Улицы разбитых фонарей»
Звезда ситкома «Счастливы вместе» забрала дочь из школы и другим советует: что стряслось
Ничего своего: сыновья Ознобихина из «Реальных пацанов» словно срисованы с отца
Гурченко годами скрывала преемницу: одно лицо, только играть не умеет
Тест: соответствует ли ваша внешность вашему возрасту?
Победительница с «сюрпризом»: вот кем оказалась новая «Мисс Вселенная»
Астролог назвала знак Зодиака, чья жизнь поменяется на 180 градусов очень скоро
В этой взрослой женщине не узнать Машеньку из «Женской интуиции» (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше