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Киноафиша Сериалы СашаТаня Сезоны Сезон 2 Серия 3

СашаТаня 2013 3 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «СашаТаня»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 12 января 2015
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 13 января 2015
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 14 января 2015
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 15 января 2015
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 19 января 2015
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 20 января 2015
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 21 января 2015
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 22 января 2015
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 26 января 2015
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 27 января 2015
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 28 января 2015
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 29 января 2015
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 2 февраля 2015
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 3 февраля 2015
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 4 февраля 2015
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 5 февраля 2015
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 18 мая 2015
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 19 мая 2015
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 20 мая 2015
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 21 мая 2015
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 25 мая 2015
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 26 мая 2015
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 23 27 мая 2015
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 24 28 мая 2015
Эпизод 25
Сезон 2 / Серия 25 1 июня 2015
Эпизод 26
Сезон 2 / Серия 26 2 июня 2015
Эпизод 27
Сезон 2 / Серия 27 3 июня 2015
Эпизод 28
Сезон 2 / Серия 28 4 июня 2015
Эпизод 29
Сезон 2 / Серия 29 8 июня 2015
Эпизод 30
Сезон 2 / Серия 30 9 июня 2015
Эпизод 31
Сезон 2 / Серия 31 10 июня 2015
Эпизод 32
Сезон 2 / Серия 32 24 августа 2015
Эпизод 33
Сезон 2 / Серия 33 25 августа 2015
Эпизод 34
Сезон 2 / Серия 34 26 августа 2015
Эпизод 35
Сезон 2 / Серия 35 27 августа 2015
Эпизод 36
Сезон 2 / Серия 36 31 августа 2015
Эпизод 37
Сезон 2 / Серия 37 1 сентября 2015
Эпизод 38
Сезон 2 / Серия 38 2 сентября 2015
Эпизод 39
Сезон 2 / Серия 39 3 сентября 2015
Эпизод 40
Сезон 2 / Серия 40 31 декабря 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «СашаТаня» молодая мама вновь решает выйти на работу — деньги никогда не бывают лишними, да и Леша уже взрослый мальчик. Однако Саша против того, чтобы Таня оставляла семейный очаг. Сможет ли пара прийти к компромиссу?

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