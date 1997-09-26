Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сабрина — маленькая ведьма Сезоны Сезон 2 Серия 15

Сабрина — маленькая ведьма 1996 - 2003 15 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Сабрина — маленькая ведьма»
Лицензия
Сезон 2 / Серия 1 26 сентября 1997
Незачёт
Сезон 2 / Серия 2 26 сентября 1997
Бракованный купидон
Сезон 2 / Серия 3 3 октября 1997
Новый парень Сабрины
Сезон 2 / Серия 4 10 октября 1997
Капризная кузина
Сезон 2 / Серия 5 17 октября 1997
Сабрина — маленький чародей
Сезон 2 / Серия 6 24 октября 1997
Течёт река сладкой кукурузы
Сезон 2 / Серия 7 31 октября 1997
Весёлые 60-е
Сезон 2 / Серия 8 7 ноября 1997
Трудности ведьм
Сезон 2 / Серия 9 14 ноября 1997
Рассказать смертному
Сезон 2 / Серия 10 21 ноября 1997
Что же наколдовала запутавшаяся ведьма?
Сезон 2 / Серия 11 5 декабря 1997
Сабрина Клаус
Сезон 2 / Серия 12 19 декабря 1997
Маленький большой Крафт
Сезон 2 / Серия 13 9 января 1998
Пять простых вещей о Либби
Сезон 2 / Серия 14 23 января 1998
Заразившийся палец
Сезон 2 / Серия 15 30 января 1998
Сабрина и бобовое дерево
Сезон 2 / Серия 16 6 февраля 1998
Стабилизатор
Сезон 2 / Серия 17 13 февраля 1998
Эпизод с группой
Сезон 2 / Серия 18 27 февраля 1998
Обмен характерами
Сезон 2 / Серия 19 6 марта 1998
Машина — мой кошмар
Сезон 2 / Серия 20 20 марта 1998
Всё началось со страха
Сезон 2 / Серия 21 3 апреля 1998
Телевикторина
Сезон 2 / Серия 22 17 апреля 1998
Что может произойти в Диснейленде
Сезон 2 / Серия 23 24 апреля 1998
Выбор Сабрины
Сезон 2 / Серия 24 1 мая 1998
Фабрика слухов
Сезон 2 / Серия 25 8 мая 1998
Мама или магия?
Сезон 2 / Серия 26 15 мая 1998
О чем cерия

Во 2 сезоне 15 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» из школьного буфета уволилась сотрудница. Тогда завуч, мистер Крафт, распоряжается, чтобы все школьники по очереди там работали. Первыми в этом списке оказались Сабрина, Харви и Валери.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Знакомство родителей
Знакомство родителей 8 комментариев
Нюрнберг
Нюрнберг 6 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 362 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши