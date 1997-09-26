Во 2 сезоне 1 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина отмечает свое 17-летие! Она разрывается от обилия дел, которые свалились на ее голову. Ей нужно уделить время Харви, пообщаться с новой подругой по имени Валери и разобраться с Либби.