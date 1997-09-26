Сабрина — маленькая ведьма 1996 - 2003 1 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Сабрина — маленькая ведьма»
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Сезон 2 / Серия 126 сентября 1997
Незачёт
Сезон 2 / Серия 226 сентября 1997
Бракованный купидон
Сезон 2 / Серия 33 октября 1997
Новый парень Сабрины
Сезон 2 / Серия 410 октября 1997
Капризная кузина
Сезон 2 / Серия 517 октября 1997
Сабрина — маленький чародей
Сезон 2 / Серия 624 октября 1997
Течёт река сладкой кукурузы
Сезон 2 / Серия 731 октября 1997
Весёлые 60-е
Сезон 2 / Серия 87 ноября 1997
Трудности ведьм
Сезон 2 / Серия 914 ноября 1997
Рассказать смертному
Сезон 2 / Серия 1021 ноября 1997
Что же наколдовала запутавшаяся ведьма?
Сезон 2 / Серия 115 декабря 1997
Сабрина Клаус
Сезон 2 / Серия 1219 декабря 1997
Маленький большой Крафт
Сезон 2 / Серия 139 января 1998
Пять простых вещей о Либби
Сезон 2 / Серия 1423 января 1998
Заразившийся палец
Сезон 2 / Серия 1530 января 1998
Сабрина и бобовое дерево
Сезон 2 / Серия 166 февраля 1998
Стабилизатор
Сезон 2 / Серия 1713 февраля 1998
Эпизод с группой
Сезон 2 / Серия 1827 февраля 1998
Обмен характерами
Сезон 2 / Серия 196 марта 1998
Машина — мой кошмар
Сезон 2 / Серия 2020 марта 1998
Всё началось со страха
Сезон 2 / Серия 213 апреля 1998
Телевикторина
Сезон 2 / Серия 2217 апреля 1998
Что может произойти в Диснейленде
Сезон 2 / Серия 2324 апреля 1998
Выбор Сабрины
Сезон 2 / Серия 241 мая 1998
Фабрика слухов
Сезон 2 / Серия 258 мая 1998
Мама или магия?
Сезон 2 / Серия 2615 мая 1998
О чем cерия
Во 2 сезоне 1 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина отмечает свое 17-летие! Она разрывается от обилия дел, которые свалились на ее голову. Ей нужно уделить время Харви, пообщаться с новой подругой по имени Валери и разобраться с Либби.
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