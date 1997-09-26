Во 2 сезоне 8 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» кота Салема решено ограничить в питании. Однако он съел шар времени и отправил Сабрину вместе с ее тетками и другими школьниками в 60-е годы прошлого века, когда были популярны хиппи.