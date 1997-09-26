Во 2 сезоне 4 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина встретила нового друга. Его имя – Данте, и он принадлежит к потустороннему миру. Очень непросто будет Сабрине, ведь ей придется присутствовать на двойном свидании – с Харви и Данте.