В 1 сезоне 9 серии сериала «Россия молодая» план сработал, попавших впросак шведов отбили. По сути, это первая победа русских на море. Однако все понимают, что праздновать и расслабляться рано, ведь впереди еще долгий, трудный и опасный путь.