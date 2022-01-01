В 1 сезоне 9 серии сериала «Россия молодая» план сработал, попавших впросак шведов отбили. По сути, это первая победа русских на море. Однако все понимают, что праздновать и расслабляться рано, ведь впереди еще долгий, трудный и опасный путь.
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