В 1 сезоне 7 серии сериала «Россия молодая» шведы уже на горизонте. Руководящий местной обороной Иевлев делает все возможное для защиты города. Он обращается за консультацией к Рябову. Вдвоем они решают использовать хитрый и рискованный план.
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