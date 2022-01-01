В 1 сезоне 3 серии сериала «Россия молодая» царь принимает решение лично навестить Архангельск. Ему не терпится испробовать на практике любимую игрушку. Параллельно Крыков страдает от интриг, а Рябов сталкивается с непростым выбором.
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