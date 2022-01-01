В 1 сезоне 6 серии сериала «Россия молодая» энергичный шведский монарх Карл отдает приказ: архангельская угроза должна быть устранена, при этом быстро. В самом же русском городе вовсю готовятся к отражению скорой атаки с воды.
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