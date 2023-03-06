В этом сезоне появляется мама – властная женщина, в этом сезоне мама – такой антагонист всех. И скорее тут идёт некая борьба Сурковой за своё место в этой жизни. В этом сезоне Суркова встала на место своей дочери Кристины, то есть теперь она стала маленькой девочкой, которая слушается маму и пытается как-то маме объяснить, что она уже взрослая девочка. Так или иначе ей это удаётся или не очень. (Улыбается. – Прим. ред.) Ну и Шмелёв через определённые поступки пытается доказать и Сурковой, и её маме, что он достойный мужчина.