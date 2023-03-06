Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Родком Новости

Новости о сериале «Родком»

Новости о сериале «Родком» Вся информация о сериале
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Автобиографическая история о велосипедном путешествии по России, драма об отшельнице и экранизация популярной видеоигры.
Написать
6 марта 2023 10:00
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Продолжение комедии «Непослушник» уже в прокате. И пока вы берете билеты в кино, мы составили гид по самым интересным персонажам Виктора Хориняка.
Написать
22 декабря 2022 12:00
«У всех разное понимание необычности»: интервью с актрисой Ольгой Лерман
«У всех разное понимание необычности»: интервью с актрисой Ольгой Лерман В этом сезоне появляется мама – властная женщина, в этом сезоне мама – такой антагонист всех. И скорее тут идёт некая борьба Сурковой за своё место в этой жизни. В этом сезоне Суркова встала на место своей дочери Кристины, то есть теперь она стала маленькой девочкой, которая слушается маму и пытается как-то маме объяснить, что она уже взрослая девочка. Так или иначе ей это удаётся или не очень. (Улыбается. – Прим. ред.) Ну и Шмелёв через определённые поступки пытается доказать и Сурковой, и её маме, что он достойный мужчина.  
Написать
3 ноября 2021 16:04
Отец-одиночка, современный богатырь и любимый бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Отец-одиночка, современный богатырь и любимый бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Главный актер сериала «Родком» попробовал себя в различных амплуа, тем не менее в каждом из них он обаятелен, привлекателен и талантлив!
Написать
3 ноября 2021 16:02
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше