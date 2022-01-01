Отзывы о сериале «Родком»

Первый сезон «Родкома» вышел крепким и запомнился, главным образом, достоверными, легко узнаваемыми героями: простоватым прорабом Сергеем Шмелевым, которого неловко называть полным именем, педантичной Светой Сурковой, к которой, наоборот, хочется обращаться по имени и отчеству, а еще деятельной поварихой из школьной столовой и кладезем народной мудрости на все случаи жизни Лидой Бакунчик, молодой и неопытной мачехой избалованного мальчика Дашей, матерью-одиночкой Ирой, охотящейся на…
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