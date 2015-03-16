В 1 сезоне 6 серии сериала «Родина» Зимина убеждена, что майор Брагин как-то связан с внезапной смертью террориста, и добивается полиграфической проверки всех, кто присутствовал на допросе. Отношения Елены и Алексея ухудшаются с каждым днем.
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