В 1 сезоне 4 серии сериала «Родина» сотрудники Контртеррористического центра организуют наблюдение за пунктом мусульманской сети платежей, подозревая главу личной охраны арабского принца. Коллега Анны замечает на снимках своего бывшего ученика.
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