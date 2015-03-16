В 1 сезоне 12 серии сериала «Родина» после записи объяснительного видео подполковник Брагин ведет подготовку к террористической атаке на конференции депутата Басова. Дочь замечает странности в поведении отца и пытается его остановить.
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