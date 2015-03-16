В 1 сезоне 11 серии сериала «Родина» депутат Басов начинает остерегаться мести террориста после того, как узнает, что Джалид жив. Зимина зацикливается на прогнозировании планов Аль Закарии из-за расставания с Алексеем и недавней травмы.
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