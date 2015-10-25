В 8 сезоне 6 серии сериала «Робоцып» приготовьтесь сразу к нескольким новеллам с участием звезд. Например, Майкл Бэй раскроет все секреты пятой части «Трансформеров», а Дядя Пеннибэгс обретет монополию на S&M.
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