В 8 сезоне 3 серии сериала «Робоцып» пес Плуто разрабатывает план для побега от низкорослых друзей, а кукла American Gir» оказывается слишком вызывающей. Кроме того, семья Торнберри достигает невиданного уровня дикости.
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