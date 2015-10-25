В 8 сезоне 4 серии сериала «Робоцып» речь заходит о горгульях, столкнувшихся со своими злейшими врагами в лице голубей. Далее на экраны вернется капитан Пикард, мечтающий о том, чтобы поесть, а Щенячий патруль превратится в сытный ужин.
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