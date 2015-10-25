В 8 сезоне 11 серии сериала «Робоцып» Зеленая миля оказывается длиннее, чем предполагалось изначально, а Оптимус Прайм не может уклониться от исполнения долга. Затем Черепашки-ниндзя делают ряд шокирующих открытий о птицах и клоаках.
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