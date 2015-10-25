В 8 сезоне 2 серии сериала «Робоцып» девочка из «Звонка» выясняет, что видеокассеты остались в прошлом. Удастся ли ей найти новый способ для распространения проклятия? Затем ботан отправится в запутанную вселенную The CW.
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