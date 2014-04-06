Свецвыпуск робоцыпа, посвященный куче каких-то праздников (в том числе рождеству, так что выньте палку из своей задницы, Фокс Ньюз)
Сезон 7 / Серия 206 апреля 2014
О чем серия
В 7 сезоне 15 серии сериала «Робоцып» вампир Граф фон Знак встречает в лице Блэйда достойного противника, а Джор-Эл дает ряд ценных советов Супермену. Кроме того, в Готэме появился новый злодей, представляющий для граждан смертельную угрозу.
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