Свецвыпуск робоцыпа, посвященный куче каких-то праздников (в том числе рождеству, так что выньте палку из своей задницы, Фокс Ньюз)
Сезон 7 / Серия 206 апреля 2014
О чем серия
В 7 сезоне 6 серии сериала «Робоцып» возвращается хранитель «Баек из склепа», намеренный поведать три страшилки, после которых зрители не смогут уснуть. В другой новелле Вуди Вудпекер получает нежелательное сообщение по телефону.
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