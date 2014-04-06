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Киноафиша Сериалы Робоцып Сезоны Сезон 7 Серия 12

Робоцып 2005 12 серия 7 сезон

6.8 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Робоцып»
Рядовой Йогурт
Сезон 7 / Серия 1 13 апреля 2014
О сосисках
Сезон 7 / Серия 2 20 апреля 2014
Тайна бухла
Сезон 7 / Серия 3 27 апреля 2014
Непокорное устройство
Сезон 7 / Серия 4 4 мая 2014
Легион гиросистем
Сезон 7 / Серия 5 11 мая 2014
Эль Скелеторито
Сезон 7 / Серия 6 18 мая 2014
Обжираловка
Сезон 7 / Серия 7 25 мая 2014
Буфет вверх и направо
Сезон 7 / Серия 8 1 июня 2014
Пантропология
Сезон 7 / Серия 9 8 июня 2014
Кот-дог на палочке
Сезон 7 / Серия 10 15 июня 2014
Центр Супер Гитарио
Сезон 7 / Серия 11 22 июня 2014
Доктор Шмартинс
Сезон 7 / Серия 12 29 июня 2014
Джон Сено
Сезон 7 / Серия 13 6 июля 2014
Ходячий мертвый омар
Сезон 7 / Серия 14 13 июля 2014
Тайна Виктории
Сезон 7 / Серия 15 20 июля 2014
Бенефис Бич Пудинг
Сезон 7 / Серия 16 27 июля 2014
Бэтмен навсегда 21
Сезон 7 / Серия 17 3 августа 2014
Хоббит: Туда и в Бенниганс
Сезон 7 / Серия 18 10 августа 2014
Отварить ворота
Сезон 7 / Серия 19 17 августа 2014
Свецвыпуск робоцыпа, посвященный куче каких-то праздников (в том числе рождеству, так что выньте палку из своей задницы, Фокс Ньюз)
Сезон 7 / Серия 20 6 апреля 2014
О чем серия

В 7 сезоне 12 серии сериала «Робоцып» герои «Трансформеров» сталкиваются с необычным новобранцем, в то время как игрушка получает шанс стать звездой. Кроме того, зрители узнают, что происходит за кулисами средневековой эпохи.

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