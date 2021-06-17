В 1 сезоне сериала «Повесть о конце света» события происходят в альтернативном мире, судьбу которого решает группа богов. Раз в тысячу лет они собираются вместе, чтобы обсудить, что же им дальше делать с человечеством. В ходе одной из таких встреч божества решают уничтожить расу людей, поскольку последние годы они творят лишь бесчинства. К счастью, за спасение своего мира начинает бороться валькирия по имени Брунгильда. Она готова сойтись с богами в смертельном поединке. А все ради того, чтобы защитить родных и близких.