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Повесть о конце света 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Повесть о конце света
Киноафиша Сериалы Повесть о конце света Сезоны Сезон 1

Record of Ragnarok 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Повесть о конце света»

В 1 сезоне сериала «Повесть о конце света» события происходят в альтернативном мире, судьбу которого решает группа богов. Раз в тысячу лет они собираются вместе, чтобы обсудить, что же им дальше делать с человечеством. В ходе одной из таких встреч божества решают уничтожить расу людей, поскольку последние годы они творят лишь бесчинства. К счастью, за спасение своего мира начинает бороться валькирия по имени Брунгильда. Она готова сойтись с богами в смертельном поединке. А все ради того, чтобы защитить родных и близких.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Повесть о конце света График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Рагнарёк Ragnarok
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2021
Достойный противник Worthy Opponent
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2021
Смертельный прием Killer Move
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2021
Радость Joy
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2021
Файл №00000000001 FILE No.00000000001
Сезон 1 Серия 5
17 июня 2021
Великая имитация Great Emulation
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2021
Изгнание из рая Expelled from Paradise
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2021
Преизобилующая благодать Grace Abounding
Сезон 1 Серия 8
17 июня 2021
Морской тиран Tyrant of the Ocean
Сезон 1 Серия 9
17 июня 2021
Величайший неудачник Greatest Loser
Сезон 1 Серия 10
17 июня 2021
Глядя в бездну The Swallow Gazes into the Abyss
Сезон 1 Серия 11
17 июня 2021
Рагнарёк продолжается And Ragnarok Goes On
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2021
График выхода всех сериалов
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