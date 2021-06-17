В 1 сезоне 8 серии сериала «Повесть о конце света» в последнюю минуту греческому богу удается принять свою самую опасную и жуткую форму. Однако у Зевса не так много сил, чтобы победить Адама. Кто же в итоге сможет выйти из этого поединка живым?