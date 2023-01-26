Во 2 сезоне сериала «Повести о конце света» продолжается история о борьбе между людьми и высшими существами. 13 богов со всего мира и 13 самых известных людей мира, которые вступили в опасную схватку один на один. От этого поединка зависит дальнейшая судьба всего человечества. На Совете Вальхаллы боги единогласно голосуют за вымирание человечества. Но Брунгильда, старшая из сестер, решительно выступает против. Начинается грандиозное противостояние. Напомним, в финале предыдущего сезона благодаря силе Валькирии Христа сломанный клинок Кодзиро превращается в двойные мечи, что позволяет ему проникнуть в глубины своей внутренней силы.