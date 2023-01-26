Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Повесть о конце света 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Повесть о конце света
Киноафиша Сериалы Повесть о конце света Сезоны Сезон 2

Record of Ragnarok 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Повесть о конце света»

Во 2 сезоне сериала «Повести о конце света» продолжается история о борьбе между людьми и высшими существами. 13 богов со всего мира и 13 самых известных людей мира, которые вступили в опасную схватку один на один. От этого поединка зависит дальнейшая судьба всего человечества. На Совете Вальхаллы боги единогласно голосуют за вымирание человечества. Но Брунгильда, старшая из сестер, решительно выступает против. Начинается грандиозное противостояние. Напомним, в финале предыдущего сезона благодаря силе Валькирии Христа сломанный клинок Кодзиро превращается в двойные мечи, что позволяет ему проникнуть в глубины своей внутренней силы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Повесть о конце света График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро против зла Good vs. Evil
Сезон 2 Серия 1
26 января 2023
Несокрушимый бог войны The Indomitable War God
Сезон 2 Серия 2
26 января 2023
Рождение монстра Birth of a Monster
Сезон 2 Серия 3
26 января 2023
Последний подвиг The Final Labor
Сезон 2 Серия 4
26 января 2023
Реквием Requiem
Сезон 2 Серия 5
26 января 2023
Противоречивые мотивы Conflicting Motives
Сезон 2 Серия 6
26 января 2023
Сотня печатей Hundred Seals
Сезон 2 Серия 7
26 января 2023
Вершина 1116 душ The Pinnacle of 1116
Сезон 2 Серия 8
26 января 2023
Резонанс Resonance
Сезон 2 Серия 9
26 января 2023
На грани The Brink
Сезон 2 Серия 10
26 января 2023
Шестой раунд Round Six
Сезон 2 Серия 11
12 июля 2023
Ноль Zero
Сезон 2 Серия 12
12 июля 2023
Самое сильное половое созревание в истории The Strongest Puberty in History
Сезон 2 Серия 13
12 июля 2023
Легенда о подземном мире Legend of the Underworld
Сезон 2 Серия 14
12 июля 2023
Путь света The Way of Light
Сезон 2 Серия 15
12 июля 2023
График выхода всех сериалов
«До сих пор тошнит»: читатели «Киноафиши» единогласно выразили мнение о «Границе. Таежный роман»
Убийства, пытки и шантаж были в реальности: вот с какого американского мафиози списали Тони Сопрано
Всего одно слово выдало самую мощную драму в фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»: поняли не все и не сразу
«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест
«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)
Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет
Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило
«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились
Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган
Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе
От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше