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Постер к сериалу Повесть о конце света
Постер к сериалу Повесть о конце света
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Повесть о конце света
Повесть о конце света (2021 - …) Record of Ragnarok 16+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Повесть о конце света» — японский анимационный сериал, созданный американской стриминговой компанией Netflix. События происходят в альтернативной вселенной, где жизнью человечества распоряжается группа богов. Раз в тысячу лет они собираются вместе и решают судьбу земного шара. В ходе последней встречи божества договариваются истребить людей, ведь они вконец растеряли всю свою добродетель. К счастью, появляется бесстрашная валькирия по имени Брунгильда. Именно она бросает вызов богам, предлагая сразиться с ней поединке. Таким образом она надеется отстоять человеческую расу и спасти своих близких.

Повесть о конце света - трейлер
Повесть о конце света
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хикару Мидорикава
Хикару Мидорикава
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Томоё Куросава
Томоё Куросава
Райан Кольт Леви
Райан Кольт Леви
Билл Батс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Повесть о конце света - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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