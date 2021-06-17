«Повесть о конце света» — японский анимационный сериал, созданный американской стриминговой компанией Netflix. События происходят в альтернативной вселенной, где жизнью человечества распоряжается группа богов. Раз в тысячу лет они собираются вместе и решают судьбу земного шара. В ходе последней встречи божества договариваются истребить людей, ведь они вконец растеряли всю свою добродетель. К счастью, появляется бесстрашная валькирия по имени Брунгильда. Именно она бросает вызов богам, предлагая сразиться с ней поединке. Таким образом она надеется отстоять человеческую расу и спасти своих близких.