В 1 сезоне 2 серии сериала «Повесть о конце света» происходит первый поединок: боец Люй Бу демонстрирует отличную ловкость в ходе битвы со скандинавским Тором. Это производит достойное впечатление на конклав богов, следящих за всем происходящим.
Related video
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Авторизация по e-mail