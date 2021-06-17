В 1 сезоне 2 серии сериала «Повесть о конце света» происходит первый поединок: боец Люй Бу демонстрирует отличную ловкость в ходе битвы со скандинавским Тором. Это производит достойное впечатление на конклав богов, следящих за всем происходящим.