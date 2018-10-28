В 6 сезоне 9 серии сериала «Рэй Донован» положение Мака усугубляется. Рэй отчаянно пытается предотвратить крах предвыборной компании Аниты Новак. Микки тем временем находит способ для возмещения потерь, а Дэрил и Сэнди находят точки соприкосновения.
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