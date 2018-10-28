В 6 сезоне 3 серии сериала «Рэй Донован» «чистильщик» принимает условия Саманты Уинслоу. Ему требуется привести Аниту Новак к победе на предстоящих выборах. Взамен Доновану гарантирован еженедельный оклад в размере ста тысяч долларов.
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