В 6 сезоне 5 серии сериала «Рэй Донован» отучившийся на морпеха Конор готовится к переезду за границу. Рэй пытается наверстать упущенное, попутно продолжая работать на Саманту. «Чистильщику» требуется повысить популярность Аниты среди избирателей.
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