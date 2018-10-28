В 6 сезоне 10 серии сериала «Рэй Донован» положение «чистильщика» становится незавидным. По его следу идет вся полиций Статен-Айленда, а Саманта продолжает бороться за победу на выборах. Когда над Донованами нависает угроза, в дело вступает Микки.
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