Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкусаХороший вкус — это не только врожденное чувство стиля, но и навык, который можно развить, как можно чаще соприкасаясь с прекрасным. Рассказываем о сериалах, в которых костюмы становятся полноценным героем, отражают внутренний мир персонажей и лучше всяких слов рассказывают об эпохе, в которой происходит действие.
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинахТрадиционные роли девушки в беде и спутницы главного героя уже давно являются далеко не единственной репрезентацией женщин на экране, а успех сериала «Оранжевый – хит сезона» продемонстрировал очередную волну интереса зрителей к сложным женским персонажам. Мы собрали для вас максимально разные сериалы Netflix о женщинах, чтобы каждый мог выбрать для себя интересную историю и найти близкого по духу персонажа.
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 годВ прошедшем году стриминговый гигант порадовал зрителей эффектными костюмными драмами, необычным аниме, историями о подростковой влюблённости и сериалом о гениальной наркозависимой шахматистке.