Новости о сериале «Сестра Рэтчед»

Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Хороший вкус — это не только врожденное чувство стиля, но и навык, который можно развить, как можно чаще соприкасаясь с прекрасным. Рассказываем о сериалах, в которых костюмы становятся полноценным героем, отражают внутренний мир персонажей и лучше всяких слов рассказывают об эпохе, в которой происходит действие.
22 июля 2025 11:24
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов»
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 5 октября 2011 года мир увидел первый эпизод хоррор-антологии Райана Мерфи. С тех пор многое изменилось: Тейт ушел в супергероику, Сара Полсон покоряет Netflix, а верховная ведьма пока не торопится на пенсию. 
3 октября 2022 12:00
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах Традиционные роли девушки в беде и спутницы главного героя уже давно являются далеко не единственной репрезентацией женщин на экране, а успех сериала «Оранжевый – хит сезона» продемонстрировал очередную волну интереса зрителей к сложным женским персонажам. Мы собрали для вас максимально разные сериалы Netflix о женщинах, чтобы каждый мог выбрать для себя интересную историю и найти близкого по духу персонажа.
19 октября 2021 19:30
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год В прошедшем году стриминговый гигант порадовал зрителей эффектными костюмными драмами, необычным аниме, историями о подростковой влюблённости и сериалом о гениальной наркозависимой шахматистке.
17 марта 2021 20:34
