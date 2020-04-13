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Викторина 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Викторина
Киноафиша Сериалы Викторина Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Викторина»

В 1 сезоне сериала «Викторина» рассказывается о скандальном случае, произошедшем в ходе эфира популярной интеллектуальной телевикторины в 2001 году. Тогда бывший военный Чарльз Ингрэм смог ответить правильно на все пятнадцать вопросов ведущего. Однако приз в один миллион фунтов стерлингов буквально «уплыл» из его рук, когда выяснилось, что Ингрэм, его супруга и лучший друг обманули организаторов телепроекта. В итоге всех троих обвинили в мошенничестве — Ингрэму и его сообщникам грозило реальное тюремное заключение. В ходе судебного процесса выяснилось, что преступники разработали целую схему, которая позволила им выиграть крупный денежный приз.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Викторина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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