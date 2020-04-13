В 1 сезоне сериала «Викторина» рассказывается о скандальном случае, произошедшем в ходе эфира популярной интеллектуальной телевикторины в 2001 году. Тогда бывший военный Чарльз Ингрэм смог ответить правильно на все пятнадцать вопросов ведущего. Однако приз в один миллион фунтов стерлингов буквально «уплыл» из его рук, когда выяснилось, что Ингрэм, его супруга и лучший друг обманули организаторов телепроекта. В итоге всех троих обвинили в мошенничестве — Ингрэму и его сообщникам грозило реальное тюремное заключение. В ходе судебного процесса выяснилось, что преступники разработали целую схему, которая позволила им выиграть крупный денежный приз.