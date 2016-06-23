В 1 сезоне 7 серии сериала «Королева юга» план Эпифаньо воплощается в жизнь. Пока Камиллы нет в городе, его картель переходит к наступлению. Чтобы расплатиться с колумбийцами, баронесса дает Джеймсу и Терезе новое опасное задание.
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