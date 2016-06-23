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Киноафиша Сериалы Королева юга Сезоны Сезон 1 Серия 4

Королева юга 2016 4 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Королева юга»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 23 июня 2016
Сорок минут
Сезон 1 / Серия 2 30 июня 2016
Стратегия входа
Сезон 1 / Серия 3 7 июля 2016
Майский ландыш
Сезон 1 / Серия 4 14 июля 2016
Душа. Карта. В будущее
Сезон 1 / Серия 5 21 июля 2016
Власть лжи
Сезон 1 / Серия 6 28 июля 2016
Птичник
Сезон 1 / Серия 7 4 августа 2016
Волшебный билет
Сезон 1 / Серия 8 11 августа 2016
Бери всё, что можешь
Сезон 1 / Серия 9 18 августа 2016
Наше с тобой дело
Сезон 1 / Серия 10 25 августа 2016
Точка невозврата
Сезон 1 / Серия 11 1 сентября 2016
Пятьсот тысяч
Сезон 1 / Серия 12 8 сентября 2016
Шрам
Сезон 1 / Серия 13 15 сентября 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Королева юга» очередное задание завершается для Терезы катастрофой. Эпифаньо узнает, что беженка скрылась в Далласе и теперь является приближенной Камиллы. Баронесса хочет добиться расположения союзников мужа.

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