В 1 сезоне 4 серии сериала «Королева юга» очередное задание завершается для Терезы катастрофой. Эпифаньо узнает, что беженка скрылась в Далласе и теперь является приближенной Камиллы. Баронесса хочет добиться расположения союзников мужа.
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